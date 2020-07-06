В России отреагировали на новые британские санкции

Россия намерена принять ответные меры на британский «список Магнитского», в который попали 25 граждан России, заявил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

«Россия примет ответные меры на представленный Великобританией «список Магнитского». Я полагаю, соответствующие меры будут определены МИД и правоохранительными органами», – сказал Кондратьев РИА «Новости».

По его словам, в российском законодательстве предусмотрен принцип симметричного, зеркального ответа. Профильные ведомства определят те или иные шаги, которые предпримет Россия.



Кондратьев добавил, что составление подобного списка – «это проявление враждебности по отношению к России, подобная практика негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Лондона».

В свою очередь представитель посольства России в Великобритании заявил, что объявление персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, является недружественным шагом, вызывающим возмущение.

«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей. В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом», – сказал дипломат.

«Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании», – подчеркнул он.

Напомним, Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. В санкционный список попали: председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин и другие.

В марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».