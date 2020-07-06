Россия и Белоруссия заявили о готовности к равноправному диалогу по ДОН

Россия и Белоруссия готовы к равноправному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения Договора об открытом небе, говорится в совместном заявлении стран.

«Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств-участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения Договора, без ультиматумов и при учете всеми его сторонами интересов и озабоченностей друг друга», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также в заявлении подчеркивается, что стороны выражают сожаление в связи с решением США о выходе из Договора по открытом небу. Это может нанести серьезный ущерб «архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями».

При этом поясняется, что «при определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН Россия и Белоруссия будут тесно сотрудничать в рамках группы государств-участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по Договору.