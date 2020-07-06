СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.

«Вопрос языка – это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – это должен быть только государственный украинский язык. Должен ли быть второй язык на Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», – передает «Интерфакс» слова Данилова.

«Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, как свидетельствуют данные исследования Украинского института политики, несмотря на политику властей по переводу обучения на государственный язык, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше, чем школ, где преподавание ведется на украинском языке.

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