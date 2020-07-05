Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 11 млн

Количество инфицированных в мире превысило 11 млн, за весь период умерли свыше 528 тыс. человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки зафиксировано 203 836 случаев инфицирования, скончались 5195, передает РИА «Новости» сообщение ВОЗ.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Северной и Южной Америке –5697954, и в Европе – 2774221.

Дректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что заболеваемость COVID-19 в мире ускоряется, завершение пандемии коронавируса пока не просматривается.