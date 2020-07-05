Схиигумен Сергий планировал построить гигантский храм для крещения китайцев

Бывший схиигумен Сергий намеревался построить в Среднеуральском женском монастыре храм высотой в 25 этажей, чтобы крестить в нем китайцев, приезжающих в Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников

В епархии схиигумену отказали в этом проекте, поскольку сочли мотивацию строительства «сказочной», пояснил Райников в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Епархия не давала разрешения на строительство этого храма. Не дальше одного года это произошло. Было заседание епархиального совета, и ему отказали. Конечно, решение не выносится беспричинно, просто у каждой идеи должна быть мотивация. Это скорее их проблема, что они не были достаточно убедительными. Это не мы должны мотивировать свой отказ, а они свою просьбу. Их мотивация была сказочная. Они ожидали, что нас завоюют китайцы, они дойдут до Урала, и вот как раз там храм, и они там будут все креститься, поэтому он должен быть большой, чтобы все китайцы там поместились», – сказал Райников.

Он уточнил, что, по задумке Сергия, здание должно было достичь 77 метров в высоту, планировалось, что оно вместит в себя до 37 тыс. человек одновременно.

Представитель епархии добавил, что строительство храма на территории монастыря приостановлено, оно не должно было даже начинаться. «Начинается строительство с архиерейского благословения, иначе они незаконны», – уточнил Райников.

Напомним, священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, который проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Позднее его лишили сана.

В субботу монастырь открылся для посетителей.