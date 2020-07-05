Спасенного из-под завалов ТЦ под Кировом строителя положили в реанимацию

Рабочий, которого спасли из-под завалов обрушившегося ТЦ в Кировской области, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Состояние пострадавшего рабочего оценивается как тяжелое. Мужчина 1985 года рождения находится в реанимации, работают хирурги», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу правительтства.

В областном управлении МЧС отметили, что на месте обрушения работают 40 человек, включая 20 сотрудников ведомства. Проводится разбор завалов с применением специальной техники.

Напомним, в ходе обрушения строящегося ТЦ в городе Зуевке Кировской области погибли три строителя. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров, причиной обрушения могло послужить нарушение при строительстве.