Внучка Рокоссовского отреагировала на осквернение памятника маршалу в Польше

Правнучка советского маршала Константина Рокоссовского Ариадна назвала «ударом в сердце» действия польских националистов, осквернивших памятник ее прадеду. Польское внешнеполитическое ведомство в свою очередь заявило, что «осуждает все акты вандализма».

«Это удар в сердце. Сложно что-то сказать, когда у памятника твоему прадеду отрезают голову. Это явно не просто хулиганская или пьяная выходка. Это явно была показательная акция националистов», – заявила Рокоссовская «Интерфаксу».

Она сообщила, что ей звонят люди, знавшие Рокоссовского лично, и плачут.

«Нам здесь в России очень сложно понять уровень национализма, который сейчас в Польше зашкаливает, на что способны люди, которые в той атмосфере», – сказала Рокоссовская.

На осквернение памятника маршалу также отреагировали в МИД Польши.

«Министерство иностранных дел Республики Польша осуждает все акты вандализма», – сказали ТАСС в пресс-службе польского ведомства.

«Как и в случае других инцидентов такого рода, полиция предприняла соответствующие шаги по собственной инициативе, в настоящее время ведется разбирательство. Благодаря усилиям сотрудников муниципального Музея меди в Легнице, которые начали свои поиски сразу после обнаружения акта вандализма, часть статуи была быстро найдена», – добавили в министерстве.

Там пояснили, что фигура маршала находилась не на муниципальном кладбище в Легнице, а «в так называемом лапидарии со старыми памятниками, который находится возле советского кладбища». «Там есть другие символические памятники периода до 1989 года, в том числе памятник благодарности Советской армии», – сказали в пресс-службе польского МИД.

Напомним, в Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту.