Эксперт назвал конфликт России и Белоруссии тактическим успехом Украины ФСБ задержала на границе с Украиной пошедшего на таран контрабандиста 31 июля 2020, 15:06 Текст: Алина Назарова

Контрабандист, пытавшийся на автомобиле протаранить пограничников, задержан в Ростовской области на границе с Украиной, сообщили в погрануправлении ФСБ России. «В районе населенного пункта Григорьевка сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области пресечена контрабандная сделка по незаконному перемещению через границу крупной партии товаров народного потребления», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным правоохранителей, при задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью. Пограничному наряду пришлось применить оружие, злоумышленник задержан, получив ранение бедра, ему оказана необходимая медицинская помощь.

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