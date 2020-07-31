Эксперт объяснил боязнь Трампа голосования по почте

«В США нет таких четких списков избирателей, как в России, поэтому там голосование по почте не работает», — пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление Дональда Трампа, который выступил против почтового голосования на президентских выборах в США.

«Проблема почтового голосования в США в том, что списки избирателей находятся в ужасном состоянии, а списки бюллетеней для рассылки по почте в еще более ужасном виде, потому что они время от времени копируются со старых списков. Оно фактически не работает», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Накануне Трамп предложил в связи с опасностью коронавируса перенести выборы, которые запланированы на 3 ноября. В ответ в Конгресс внесли резолюцию против переноса, а лидер демократического большинства Палаты представителей Стени Хойер заподозрила Трампа в боязни проиграть президентские выборы.

Противники переноса даты голосования предлагают провести выборы 3 ноября по почте. Трамп в ответ выразил опасение, что при почтовом голосовании выборы-2020 «станут самыми сфальсифицированными за всю историю», что станет «большим позором для США».

«В США нет таких списков избирателей, как в России, когда человеку исполняется 18 лет, он автоматически попадает в список избирателей. Там демократия, надо, чтобы человек пришел сам и заявил о готовности голосовать лично. Поэтому нужно еще две Америки, чтобы проверить американских избирателей», – пояснил Дробницкий.

Эксперт напомнил о том, что в 2016 и 2018 годах рассылалось около 40 млн бюллетеней по стране, от шести до десяти миллионов на обратном пути потерялось. Еще от полумиллиона до миллиона не находит своих адресатов.

«В день выборов в США часто замечают, как во дворах, особенно в бедных районах, эти бюллетени просто валяются на земле. Дело в том, что американская почта – это такая же притча во языцех и предмет для шуток, как раньше была «Почта России», – отметил политолог.

По его словам, это не очень хорошо работающая компания просто не справится с голосованием по почте. «Считать результаты будут пару недель. Все это время будут идти демонстрации с обеих сторон. Это станет поводом для любой проигравшей стороны не признать итоги выборов, –спрогнозировал эксперт. – К тому же избиркомами в США рулят губернаторы. Многие отчаянные республиканцы говорят, что они и будут рисовать результаты выборов».

«Такие термины, как иностранное вмешательство, просто вошли в политический обиход, на это никто не обращает внимание. А вот опасения главы США Дональда Трампа по поводу голосования по почте легитимны, потому что весомая часть бюллетеней уйдет в никуда. Никто не может отвечать за то, что выборы состоялись. Демократы надеются, что силами губернаторского корпуса они решат свой вопрос и скажут: «Трамп, уходи!». Вот чего он боится», – подчеркнул Дробницкий.

Добавим, что российский сенатор Алексей Пушков полагает: США движутся к «самым скандальным и спорным» выборам в истории, а их итог будет непредсказуем.

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