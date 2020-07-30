Дегтярев и Якушев проинспектировали стройки Хабаровска

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев и врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым совершили объезд по стройкам краевой столицы.

Первой точкой посещения стала строящаяся детская поликлиника в микрорайоне Прибрежный, где на стройплощадке полным ходом идут работы, говорится в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«К концу года подрядчику необходимо обеспечить готовность на уровне 39%, сейчас она составляет 3,5%, а отставание от графика превысило три месяца. Подрядчик объяснил, что сбой возник из-за ошибок в проекте, в котором не предусмотрели испытание свай, а также неправильно оценили геологию местности, из-за чего скорость работ замедлилась», – говорится в сообщении.

«Общая стоимость объекта – 1,2 млрд рублей, из которых 440 млн рублей нужно использовать в этом году. Освоение сейчас на уровне 11%. Это значит, что вам нужно ускориться. Если «завалите» объект, то региону будет трудно получить финансирование на следующие стройки по программе «Стимул», – пояснил глава федерального ведомства.

Дегтярев дал подрядчику несколько суток для того, чтобы нарастить темпы строительства. Сейчас на объекте работает 50 человек, чтобы догнать график нужно как минимум 80.

«Снимайте людей с других объектов, делайте вторую смену. Край большой, строителей много. Объект ждут люди, поэтому к понедельнику нужно, чтобы работы шли как положено», – сказал Дегтярев.

После поликлиники участники объезда осмотрели недавно реконструированный сквер по адресу ул. Карла-Маркса, 111. Общественная территория площадью 8 тыс. кв. метров была отремонтирована за счет нацпроекта «Жилье и городская среда». В сквере выложена брусчатка, установлены скамейки, освещение, оборудованы детская площадка и зона для воркаута. Якушев и Дегтярев поинтересовались, как выбиралось само место для общественного пространства.

«Очень важно, чтобы все площадки, где будут организованы зоны отдыха, определяли сами люди. Об этом постоянно говорит Президент страны. Поэтому по каждому парку, скверу нужно обязательно проводить общественные слушания», – подчеркнул врио губернатора.

Еще двумя точками посещения стали микрорайон «Ореховая сопка» и дом-долгострой на улице Салтыкова-Щедрина, который должны были сдать еще в 2016 году. В первом жилом комплексе все благополучно, там сразу шесть застройщиков планируют по федеральным программам комплексно застроить до 1 млн кв. метров жилья.

На площадке перед домом на Салтыкова-Щедрина министр и врио губернатора встретились с обманутыми дольщиками.

Дом строила компания ООО «Диалог» с 2014 года. Собрав деньги, организация подала на банкротство. Сейчас готовность объекта – 54%. На завершение строительства требуется около 500 млн рублей. Дольщики, не получившие квартиры, высказывали претензии к работе строительных надзорных органов, допустивших подобную ситуацию. Глава Минстроя России и врио губернатора Михаил Дегтярев пообщались с людьми.

«Мы предварительно обсудили пути решения вашей проблемы. В России сейчас много таких же домов, все они строились до введения эскроу-счетов, гарантирующих достройку. Что касается вашего дома, то мы готовы рассмотреть вопрос выделения денег на его достройку на одном из ближайших заседаний наблюдательного совета фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», – отметил Якушев.

В свою очередь Дегтярев подчеркнул, что готов заняться проблемой этого дома лично, для чего предложил провести встречу с инициативной группой дольщиков. Он также попросил подготовить ему полное описание текущей ситуации со слов людей, что поможет принять наиболее правильное решение.

«Ситуация по этому объекту возмутительная. Люди годами платят ипотеку за жилье, которое не получили, а некоторые так и не дожили до окончания стройки. Я видел ваше обращение в соцсетях, и мы решили сразу к вам приехать. Мы обязательно передадим все материалы в правоохранительные органы, они разберутся. Я сегодня подписал обращение по передаче этого дома в фонд защиты дольщиков, будем вместе достраивать его на федеральные и краевые средства. В любом случае в этой ситуации мы поставим точку, и люди обязательно получат жилье», – подчеркнул врио главы региона.

Ранее Дегтярев сообщил, что хабаровские власти реформируют Службу заказчика регионального министерства строительства, которая занимается экспертизой проектной документации на возводимые объекты.