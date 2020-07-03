Спецпредставитель США провел переговоры с талибами

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что провел переговоры в Дохе с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Сначала Халилзад встретился с представителями «МИД Катара и катарского фонда, обсудили возможность совместных инвестиций» в процесс урегулирования ситуации в Афганистане. В переговорах также участвовал глава корпорации международного финансового развития США Адам Бейлер.

Позднее состоялись переговоры с делегацией талибов. Халилзад указал на «возможности по экономическому развитию», которые открываются при урегулировании конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны согласны, что «реализация планов развития для поддержки мира не может начинаться слишком рано». Участники встречи признали, что «обе стороны могут преодолеть последние препятствия на пути межафганских переговоров», сказал спецпредставитель США.

Как заявил Халилзад, движение «Талибан» (запрещено в России) «признает, что все афганцы должны будут пойти на компромисс ради инвестиций в будущее».

Напомним, в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана.