В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

В администрации президента России не обсуждают идею о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил в ответ на соответствующий вопрос, что «такая инициатива в Кремле не обсуждается», передает ТАСС.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем.

Напомним, в пятницу ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию.

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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