Голосование по внесению поправок в Конституцию России прошло максимально открыто, безопасно и свободно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По итогам встречи ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию.

«Голосование прошло свободно, у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю», – цитирует ТАСС Памфилову.

По ее словам, голосование прошло «максимально демократично», о чем свидетельствует работа представителей самых разных политических сил в избирательных комиссиях.

Также глава ЦИК заявила, что голосование было справедливым и достоверным, а его результаты полностью легитимны.

«Можно констатировать, что данные голосования достоверны и легитимность итогов голосования бесспорна», – сказала она.

Кроме того, Памфилова подчеркнула, что ЦИК не получил никаких жалоб на голосование, которые стоило бы рассмотреть комиссии.

На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.

«По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, согласно которому изменения в Конституцию РФ, предусмотренные статьей первой РФ о поправке в Конституцию РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, за которые проголосовали более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными», – зачитала Памфилова принятое постановление, передает РИА «Новости».

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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