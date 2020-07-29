Добровинский раскрыл стратегию в свете отказа Ефремова от признания вины в ДТП

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский решил отыскать свидетелей ДТП с участием Михаила Ефремова, которые первыми оказались на месте аварии и помогали актеру выбираться из автомобиля.

«Я предоставил вам эти кадры, и я ищу этих людей. Эти люди могут оказаться ключевыми свидетелями того, был ли господин Ефремов один в машине или нет», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал «Россия 1».

На продемонстрированных в эфире канала кадрах видно, как два человека – мужчина и женщина, оказавшиеся первыми на месте ДТП с Ефремовым – помогают актеру выбраться из машины сразу после аварии.

Добровинский также отметил, что следствию не удалось найти самых первых свидетелей ДТП, но адвокат намерен разыскать их самостоятельно.

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Ранее Добровинский показал уникальные документы из уголовного дела – бумагу с признанием Ефремова вины в смертельной аварии, хотя адвокат Эльман Пашаев ранее подтвердил отказ актера от признания вины, заявив, что они с Ефремовым «давно» от этого отказались и собираются представить свою позицию в суде.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего неоднократно отказывались от материальной помощи.

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