Британский МИД объявил нового главу МИ-6

Высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6, сменив на этом посту Алекса Янгера, сообщило МИД Соединенного Королевства.

«Рад назначить Ричарда на пост следующего главы Секретной разведывательной службы. Он вернется туда, вооруженный богатейшим опытом, и будет управлять работой мужчин и женщин, чьи усилия редко бывают видны общественности, но при этом жизненно важны для безопасности и процветания Соединенного Королевства», – передает ТАСС слова главы британского МИД Доминика Рааба.

Как отмечается в заявлении Форин оффиса, ранее Мур занимал должность директора одного из подразделений МИ-6, а в 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности.