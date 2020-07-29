Сбербанк перевел часть сотрудников на постоянную удаленку

С 1 сентября Сбербанк вводит новый формат работы, при котором 30% сотрудников продолжат работать в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе банка.

«В Москве ситуация с коронавирусом стабилизируется, поэтому в плановом порядке в течение нескольких недель в офисы выводится до 70% численности сотрудников. С 1 сентября также планируется введение нового формата работы, который предусматривает нахождение на удаленном режиме до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации», передает РИА «Новости» сообщение Сбербанка.

На данный момент в Сбербанке на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников, а в отделениях банка уже вышли на работу 100% сотрудников, добавили в кредитной организации.

Все сотрудники банка, которые выходят на очную работу, по-прежнему регулярно обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты, соблюдают правила социальной дистанции, а также проходят бесплатное регулярное тестирование на коронавирус, подчеркнули в Сбербанке.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о перспективных сферах вакансий на удаленке.