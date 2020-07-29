Расчеты «Панцирей» Северного флота выполнили стрельбы в Арктике Финляндия обратилась к России в связи с якобы нарушением границ 29 июля 2020, 15:53 Текст: Алексей Дегтярев

Финляндия потребовала у российского посольства объяснений после заявлений финской стороны о пересекших финское воздушное пространство истребителей Су-27. «МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства», – цитирует финский МИД ТАСС. Во вторник Финляндия заявила, что два российских Су-27 якобы пересекли финское воздушное пространство над Финским заливом в районе Хельсинки. Минобороны России подчеркнуло, что четыре Су-27 провели перелет из Карелии в Калининградскую область, полет проходил по заранее согласованному маршруту, с соблюдением международных правил и без нарушения границ других стран.

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