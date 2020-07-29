Путин призвал сосредоточить особые усилия на вакцинации от гриппа

Особые усилия в России сейчас надо сосредоточить на профилактической работе, вакцинировать людей от гриппа, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам российского лидера, самое главное – защитить жизнь и здоровье россиян, власти должны исходить из этой логики.

«Особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе, в первую очередь, речь идет о прививках от гриппа. В прошлом году такие прививки… сделали более половины граждан России. Это защитило от болезни миллионы людей. Многие перенесли ее в легкой форме», – приводит его слова РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что национальный календарь профилактических прививок в части гриппа в 2020 году «должен быть реализован в полном объеме и обеспечен необходимыми ресурсами».

«Ставить прививку от гриппа или нет – это, безусловно, личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим, тем более значимой становится грамотная, то, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это общая задача для всех уровней власти.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне в Россию придет грипп, от которого россияне прежде не прививались. И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне, сказала она.

Путин также заявлял, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет. Он попросил осторожно принимать решения о снятии ограничений по COVID-19.