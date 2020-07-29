Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным «сговор» России с талибами

Глава Белого дома Дональд Трамп не обсуждал с президентом Владимиром Путиным утверждения СМИ о приписываемых Москве якобы попытках выплат «вознаграждений» талибам (движение «Талибан» запрещено в России) за убийство американских военнослужащих.

«Во время разговора поднимались другие вопросы», – передает ТАСС слова Трампа со ссылкой на его интервью порталу Axios.

По словам американского президента, «многие люди полагают, что подобные сообщения являются фейковыми новостями».

При этом Трамп подчеркнул, что «последнее, что Россия хочет делать – это втягиваться в конфликт в Афганистане», так как у Москвы уже есть неудачный опыт ведения боевых действий в этой стране.

«СССР прекратил свое существование из-за афганской войны», – считает он.

Кроме того, Трамп уточнил, что во время разговора стороны сконцентрировались на обсуждении вопросов стратегической стабильности.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Президент США Дональд Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». В самом движении «Талибан» также опровергли связь с российской разведкой.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия никогда не поставляла вооружения талибам, только законному правительству Афганистана.