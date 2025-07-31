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Трамп объяснил пошлину в 40% для Бразилии масштабом угрозы страны американцам
Американский президент Дональд Трамп заявил, что политика и действия правительства Бразилии угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США, поэтому он обязан защитить их, что и сделает посредством пошлин.
В опубликованном на сайте Белого дома документе в адрес правительства Бразилии Трамп заявил, что члены правительства Бразилии предприняли действия, которые вмешиваются в экономику США, ущемляют право граждан на свободу выражения мнений, нарушают права человека и подрывают интересы США по защите своих граждан и компаний.
«Члены правительства Бразилии также осуществляют политическое преследование бывшего президента, что способствует преднамеренному подрыву верховенства закона в Бразилии, политически мотивированному запугиванию в этой стране и нарушениям прав человека», – сказано в документе.
От всего этого Трамп считает себя обязанным защитить американцев, в том числе, когда они за пределами США.
«В целях реагирования на чрезвычайное положение в стране, объявленное настоящим указом, я постановляю, что необходимо и целесообразно ввести дополнительную пошлину ad valorem в размере 40% на некоторые товары из Бразилии», – заявил Трамп.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии на это подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.