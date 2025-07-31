На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Публицист Холмогоров призвал инвестировать в дрононосцы вместо авианосцев
Если Россия намерена инвестировать в военно-морской флот, то вместо огромных авианосцев следует возводить сравнительно компактные дрононосцы, считает публицист Егор Холмогоров.
«Нам сейчас нужны относительно небольшие корабли при этом все-таки океанской зоны, не только прибрежной, пройти Ла-Манш, Бискайский залив, хоть до Африки добраться. Он мог бы нести дроны. То есть нам вместо огромных авианосцев сейчас нужны сравнительно компактные дрононосцы», - сказал он в эфире радио Sputnik.
Публицист добавил, что в Китае обсуждают возможность создания подводных лодок-дрононосцев, которая по прибытии в точку выпускает БПЛА или морские дроны в сторону противника, после чего исчезает с радаров. Нечто подобное стоит возводить и в России, подчеркнул Холмогоров.
Как писала газета «ВЗГЛЯД», Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки, задействовав вертолеты и FPV-дроны.