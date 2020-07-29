Рядом с местом убийства сотрудника Росгвардии в Ингушетии найден блиндаж

Силовики обнаружили неподалеку от места убийства сотрудника Росгвардии в Ингушетии блиндаж боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В ходе поисковых мероприятий в лесу неподалеку от места убийства сотрудника Росгвардии был обнаружен блиндаж боевиков. Не исключено, что оборудовавшие данное укрытие могут быть причастны к убийству росгвардейца», – сообщил источник РИА «Новости».

По словам источника, поиски преступников, убивших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, пока не принесли результата.



«Оперативно-разыскные мероприятия по поиску участвовавших в нападении на сотрудника Росгвардии проводились всю ночь, они продолжаются и сейчас, но пока не принесли результата», – сказал источник.

Напомним, во вторник сообщалось, что неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружили труп сотрудника вневедомственной охраны. Совершившие нападение забрали из автомобиля убитого пистолет.

После убийства росгвардейца в Ингушетии возбудили уголовное дело.