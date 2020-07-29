Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

Взгляд
29 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Кто и как превращает Белоруссию в Украину

Политические настроения в Белоруссии стремительно меняются Виктор Толочко/РИА «Новости»
Российская аудитория бурно восприняла высказывания главного кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции по поводу Крыма и Союзного государства. Почему Светлана Тихановская желает пересмотреть сотрудничество России и Белоруссии, как на самом деле жители Белоруссии видят отношения с Москвой – и что должна делать сама Россия в такой ситуации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как бес мутит замечательных людей

Максим Соколов, публицист
Карточки – это разновидность «дымящегося пистолета». С такой уликой невозможно спорить. Поэтому в ход пускается форсаж и перевод разговора на тему заслуг Дмитриева в раскрытии преступлений НКВД. Подробности...
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Почему COVID в Европе не закончится никогда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Внезапно 25 июля в Австрии опять вводят обязательные маски в общественных местах, магазинах и на транспорте. Чтобы эту инфу озвучить, ждут самого канцлера Курца из Брюсселя. Ведь народ начинает подозревать, что на всем этом кто-то очень серьезно зарабатывает. Подробности...
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Идея «русской» вины разрушительна для всех

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нам сообщают, что Россия была колониальной империей, подобно другим европейским империям – и подобно им должна каяться в своих колониалистских преступлениях. На самом деле, это и есть расизм. Только оборотная его сторона. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

    29 июля 2020, 11:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    В Санкт-Петербурге задержали группу членов международной террористической организации «Исламское государство*» (организация запрещена в России), сообщил источник в правоохранительных органах.

    Все задержанные – граждане Таджикистана, передает RT. В отношении одного из них, Идибека Камилова, возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании террористической деятельности.

    По данным источника, мужчина вел переписку с другим таджикским гражданином Нурмухаммадом Нурматовым и убедил его поехать в Сирию, чтобы воевать там на стороне боевиков ИГ.

    Камилов перечислил деньги Нурматову для покупки авиабилета, после чего тот улетел в Турцию, а оттуда впоследствии направился в САР. В отношении Нурматова возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

    Также источник сообщил, что Камилов проживал в Петербурге в квартире с несколькими гражданами Таджикистана. Отмечается, что и они намеревались покинуть территорию Россию, чтобы примкнуть к террористической организации.

    По словам источника, перед выездом они хотели дать «присягу» террористам путем совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи планировали убить обычных граждан.

    Напомним, во вторник сообщалось, что уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.

    Пресечь его действия получилось силами Федеральной службы безопасности России совместно с МВД России и Следственным комитетом.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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