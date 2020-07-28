Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия 1» озвучил единственный, по его мнению, способ установить мир в Донбассе.

«По всей линии разграничения в Донбассе нужно принимать политические решения и разводить силы и средства. Иначе добиться мира невозможно», – передает РИА «Новости» его слова.

Килинкаров также отметил, что договоренности о временном перемирии будут рано или поздно нарушены. И это, по его словам, станет причиной для нового витка конфликта, а украинские власти «раскрутят» его до мирового масштаба.

«Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны – это их политическая смерть», – подчеркнул он.

Кроме того, Килинкаров предположил, что на Украине закончится хаос, только когда всех участников госпереворотов привлекут к ответственности.

«Выход из тупика, в который мы зашли, там же где и вход – нужно выйти и признать государственный переворот, осудить людей, причастных к этому государственному перевороту, и только после этого эта страна как-то успокоится», – подытожил он.

Напомним, 22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня.