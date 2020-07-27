Группа Little Big извинилась перед победительницей «Евровидения» из Израиля

Взгляд
27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
Разделы

Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Китай повысил ставки в борьбе с США

    Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

    Зеленский разрушил украинский миф

      Перейти а раздел…

      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
      Подробности...

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
          • В Великобританию

          • В Танзанию

          • В Турцию

          • Пока останусь в России

          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Москва направила ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
              В Кремле заявили о нормализации ситуации в ХабаровскеЖители Сочи возмутились наплыву туристовРейтинг Зеленского на Украине упал до 30%В мире зафиксирована вспышка нового опасного коронавируса
              ФСБ предотвратила теракт в МосквеРаскрыта личность защитника Дегтярева от провокатораВласти США пожалели о выплаченных гражданам из-за коронавируса деньгахТимати ушел из Black Star
              Роспотребнадзор оценил ситуацию на курортах Краснодарского краяНовый российский космический робот лишился импортных деталейКитай потребовал от США извинений за клеветуОператор «Северного потока – 2» рассказал о влиянии нереста трески на строительство трубопровода

              Главная тема


              Зачем россиянам нужна Танзания

              результаты опроса ВЦИОМ


              Эксперт объяснил положительное отношение россиян к Лукашенко

              «жесткие решения»


              Богословская рассказала о последствиях исключения ВФЛА из World Athletics

              доходы населения


              Названа причина 20-го места России в Европе по доступности бензина

              Видео

              черное золото


              Как долго нефть будет кормить Россию

              выборы в белоруссии


              Почему противники Лукашенко бегут в Москву

              до победного конца


              Россия потеряла статус главного противника США

              секретный документ


              Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

              Достояние публики


              Игорь Мальцев: Наследники уничтожают память своими руками

              Разговоры неуместны


              Геворг Мирзаян: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Презумпция виновности


              Алексей Алешковский: Жертвы домогательств не с теми судятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?

              Группа Little Big извинилась перед победительницей «Евровидения» из Израиля

                 27 июля 2020, 16:28
              Фото: Eurovision Song Contest/YouTube
              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Солист и лидер российской группы Little Big Илья Прусикин принес извинения победительнице Евровидения-2018 Нетте Барзилай за успех клипа на песню Uno.

              В соцсети Instagram Прусикин опубликовал пост, в котором видно, что клип на песню Uno, с которой коллектив из Санкт-Петербурга должен был выступить на конкурсе в этом году, обогнал клип Toy финалистки 2018 года из Израиля.

              «Прости», – написал Прусикин.

              Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Клип просмотрели более 134 млн раз.

              Конкурс хотели провести в Роттердаме в мае 2020 года, но «Евровидение-2020» пришлось отменить из-за распространения коронавируса. При этом российская группа Little Big считалась одним из фаворитов.

              Вместо конкурса в 2020 году организаторы устроили музыкальное онлайн-шоу «Европа зажигает свет».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............