В Новой Москве мужчина расстрелял из окна работавшего строителя

Полиция задержала 36-летнего мужчину, несколько раз выстрелившего из окна таунхауса в строителя в Новой Москве, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.

Ранее в полицию обратился 24-летний молодой человек, рассказавший, что при выполнении строительных работ в поселении Десеновское неизвестный несколько раз выстрелил в него из окна второго этажа таунхауса, расположенного напротив.

«Неизвестный гражданин начал угрожать ему физической расправой, после чего произвел в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет», – передает РИА «Новости» сообщение главка. Строителя с ранением в спину доставили в больницу.

Полиция задержала подозреваемого, 36-летнего жителя столицы. При досмотре у него нашли пневматический пистолет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «хулиганство», – отмечается в сообщении. Стрелявший оставлен под подпиской о невыезде.