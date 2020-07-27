Стивен Сигал решил вести бизнес на «дальневосточном гектаре» в Бурятии

Стивен Сигал, ранее совершивший поездку в Бурятию, хочет развивать свой бизнес-проект в рамках программы «дальневосточного гектара», обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на самого актера.

Сигал прибыл в Бурятию в начале прошлой недели, чтобы посетить Байкал и Иволгинский дацан. Он поклонился нетленному телу Пандидо Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова, выпустил мальков в Байкал, провел тренировку со спортсменами республики и познакомился с культурой региона.

«Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар», возможно, я воспользуюсь этим. У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», – передает РИА «Новости» слова Сигала.

С момента запуска программы на Дальнем Востоке «гектар» получили около 83 тыс. человек.

Напомним, ранее Сигал заявлял, что хочет познавать Приморский край и стать его губернатором. Он отметил, что по отцовской линии его предки родом именно из Приморья.