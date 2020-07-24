В Общественной палате предложили увеличить штрафы за оправдание нацизма

В России нужно увеличить штрафы за оправдание преступлений нацизма и распространение фейковых новостей, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Законы мягкие, они не действуют. С этим столкнулись <...> когда была организована массовая хакерская атака на сайты акции «Бессмертный полк онлайн», когда сотнями закачивались фотографии нацистских преступников, причем это же не в качестве шутки было [сделано], а серьезная работа была. <...> Какое они наказание получили? У нас нет законов прямого действия», – отметил он в ходе круглого стола Общественной палаты «Глупая шутка или намеренная ложь? Фейки как угроза сохранению исторической правды», передает ТАСС.

Малькевич подчеркнул, что подобные публикации были сделаны целенаправленно. «Поскольку эта кампания организована и сделана целенаправленно, они деньги на штраф давно заложили, поэтому это никакой проблемой [для организаторов] не является», – подчеркнул он.

По мнению Малькевича, России необходима «в хорошем смысле агрессивная позиция», работа в тех каналах коммуникации, которые интересны молодежи, которые используют ресурс самих молодых людей, в том числе в социальной сети TikTok. «Мне кажется, что мы должны перейти к агрессивным (в хорошем смысле слова) действиям. Должны быть действительно законы прямого действия, быстро работающие. <...> Нужно лакуны законодательные закрывать и в части ужесточения ответственности по оправданию преступлений нацизма, и по фейкам увеличивать штрафы, чтобы было неповадно», – заключил он.

«В России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей. Физические и юридические лица, причастные к распространению недостоверных новостей, могут быть привлечены к ответственности и получить штраф. Штрафы в соответствии с поправками в КоАП грозят как за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения дезинформации. Но введенные меры не стали препятствием для распространения фейков. К сожалению, мы все чаще сталкиваемся в интернет-пространстве с примерами кощунственного обращения с историческими символами, глумления над памятью и подвигом русского народа», – констатировали организаторы круглого стола.

Следственный комитет России сообщал, что установлены личности четырех человек, размещавших фото нацистских преступников: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симонов, Шабанов и Круглов вину признали и раскаялись в содеянном. Все они состояли в одних группах в социальных сетях.