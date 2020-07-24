Саркози в мемуарах рассказал об убеждениях Путина

Российский лидер Владимир Путин последовательно привержен своему слову, заявил в своих мемуарах французский политик, бывший президент страны Николя Саркози.

«С ним легко говорить. Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Он необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям и может изменить позицию, если в чем-то убедился», – описал общение с коллегой Саркози в книге воспоминаний «Время бурь», передает ТАСС.

Экс-президент Франции добавил, что завоевать доверие Путина «очень трудно», но после этого российский политик становится «другим собеседником».

«Он всегда держит данное им слово. Больше всего он не любит двойных стандартов, особенно в общении с прессой», – подчеркнул Саркози.

Автор книги пояснил, что в общении с Путиным «нельзя быть любезным с глазу на глаз, а затем заочно критиковать, не получится и вынуждать его к чему-либо». При этом Путин готов признавать разногласия, и не держит обиду за это.

«Он прекрасно понимает, что у вас есть красная линия, которую вы не можете перешагнуть, если вы, в свою очередь, согласны с тем, что и у него есть границы, которые он не перейдет», – отметил автор.

По его словам, Путин не доверяет пустым обещаниям, для него значение имеют только дела, «которые он не забывает, будь то хорошие или плохие, в особенности если считает, что его предали».

Также Саркози описал беседу с российским лидером, в ходе которой появилась идея строительства в Париже Российского духовно-культурного центра.

Путин в беседе подчеркнул, что Русская православная церковь помогла обществу выдержать самые трудные времена и попросил разрешить России приобрести участок земли в центре Парижа, где находилась метеослужба Франции, чтобы построить там православную церковь и культурный центр.

«Я сразу же согласился с идеей строительства в этом месте столицы православной церкви. Путин заверил меня, что пригласит лучших архитекторов, чтобы русский храм стал одним из самых прекрасных памятников Парижа, и он справился с этой задачей великолепно. Это наша культура, наши корни и замечательный символ дружбы наших народов, а я столько раз упоминал о христианских корнях Франции, что не мог отказать Путину в том, чтобы сказать о христианских корнях России», – добавил он.

После окончания своего президентского срока (с 2007 по 2012 годы) Саркози неоднократно совершал частные визиты в Россию, в том числе встречался с Путиным. Один из таких визитов произошел в конце 2018 года. В ходе той поездки бывший президент Франции заявил, что Россия вновь стала могущественной державой.