В России открыто бронирование туров в Турцию

Крупные российские туроператоры открыли бронирование поездок на отдых в Турцию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью», – говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Ранее представители операторов «Интурист», Anex Tour и TUI сообщили, что готовы возобновить отправку российских туристов в Турцию.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.