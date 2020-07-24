Эксперт: Норма о многодневном голосовании повышает статус региональных избиркомов

«Последние изменения в избирательное законодательство дают возможность избирательным комиссиям, организующим выборы, самостоятельно принимать или не принимать норму многодневного голосования», – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль», доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский.

«Безусловно, это расширяет возможности и полномочия избиркомов субъектов РФ, повышает их статус и авторитет у избирателей. Этой существенной поправкой снимаются вопросы, часто возникавшие в связи с досрочным голосованием и голосованием по открепительным удостоверениям», – отметил эксперт.

«Особенно важно изменение, касающееся голосования, которое может осуществляться на оборудованных придомовых территориях и территориях общего пользования. Это позволит снять проблемы для маломобильных избирателей и граждан преклонного возраста. Никаких расстояний, ступенек и подъемов в спортивные и актовые залы школ, вузов, где обычно организуются избирательные участки, преодолевать не придется», – указал Полянский.

Кроме того, по его словам, норма о наблюдателях «с пропиской» региона, где проходят выборы, поможет «избавиться от «гастролеров». «Я ожидаю роста числа привлекаемых местных наблюдателей, включая молодежь, в разы. Этот институт, наконец, становиться значимым участником избирательного процесса, а не «варягом», отрабатывающим соответствующие установки и задачи заказчика», – считает эксперт.

«В остальном примеры многодневного проведения выборов есть во многих странах и вопросов сохранности бюллетеней не возникает. Видеорегистраторы, сейф-пакеты – все это надежный заслон от вбросов и иных фальсификаций», – заключил эксперт.

Накануне директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «нападки оппозиции на нововведения в законодательстве о выборах лишь подтверждают – они, к сожалению, утратили опору и поддержку у российского населения».

Напомним, во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Совфед выразил намерение поддержать законопроект. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК.

В Кремле заявили об эффективности многодневного голосования.