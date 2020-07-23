Эксперт: Многодневное голосование кратно увеличивает число наблюдателей

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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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              Эксперт: Многодневное голосование кратно увеличивает число наблюдателей

              23 июля 2020, 18:19

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              «Теперь количество наблюдателей увеличивается кратно с учетом числа дней голосования. Это верное решение, направленное на серьезное развитие системы общественного контроля», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.

              Лукаш отметил, что в организационно-правовом аспекте принятых Госдумой в законодательство о выборах новелл важны два момента.

              «Первое – если ранее кандидат, партия, общественные палаты могли направить на один участок не более двух наблюдателей, то теперь их количество увеличивается кратно с учетом числа дней голосования. Это верное решение, направленное на серьезное развитие системы общественного контроля, которое в совокупности с регламентацией вопросов контроля сохранности бюллетеней, их хранения в сейф-пакетах, позволяет обеспечить профилактику нарушений», – сказал эксперт.

              Вторым обоснованным изменением он назвал тот факт, что теперь наблюдателями могут быть лица, территориально имеющие регистрацию по месту организации выборов, референдумов.

              «Новелла направлена на пресечение практики использования «групп давления» из других регионов. Обе новации позволят обеспечить прозрачность процедур голосования и системный общественный контроль, с другой стороны – защитить юридическую чистоту выборов, предотвратив влияние недобросовестных «технологов» и манипуляторов на электоральные процессы», – сказал Лукаш.

              По его словам, важно и то, что в голосовании, которое продлится не более трех дней, не предполагается участие по открепительным удостоверениям или досрочное проведение.

              «Предусмотрено решение вопросов использования дополнительных возможностей для голосующих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и доступного транспортного сообщения. Полагаю значимым и то, что теперь незамедлительно будут рассматриваться споры о неточностях в списках избирателей и участников референдума», – заявил эксперт.

              В то же время директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко указал, что значение и статус избирательных комиссий субъектов Российской Федерации благодаря закону «в значительной мере повышаются», так как принятие окончательного решения по вопросу о голосовании в течение трех дней отдано на уровень избирательных комиссий регионов.

              «Кроме того, изменения в законодательство о выборах способствуют развитию системы общественного наблюдения в субъектах РФ и муниципалитетах. Например, политические партии должны будут более активно участвовать в избирательном процессе, когда тех или иных представителей, которые не выполняют свои функции, могут заменить. Также партии теперь будут более заинтересованы в эффективной работе избирательных комиссий и общественного наблюдения», – сказал он.

              Эксперт отметил, что сейчас система видеофиксации применяется на все большем количестве участков, а при многодневном голосовании это приобретает еще большее значение для обеспечения сохранности бюллетеней и более качественного контроля за процессом.

              «Оппозиция заявляет, что после принятия закона у страны отняли выборы, эта критика обусловлена тем, что в течение нескольких лет подряд они проигрывают в ходе избирательных кампаний, идут вразрез с мнением большинства людей. Результаты их работы видны лишь в информационном пространстве, где они более активны, чем в политическом процессе. Нападки на нововведения лишь подтверждают – они, к сожалению, утратили опору и поддержку у российского населения», – заметил Розенко.

              Он добавил, что многодневное голосование в период пандемии коронавируса применялось во множестве стран.

              «Но тут единого трафарета нет, каждое государство самостоятельно принимает решение, насколько те или иные механизмы будут эффективны и значимы», – подытожил эксперт.

              Во вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон о голосовании на выборах и референдумах длительностью до трех дней. Совфед выразил намерение поддержать законопроект. Решение о сроке проведения голосования будет принимать ЦИК. 

              В Кремле заявили об эффективности многодневного голосования.


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