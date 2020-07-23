Ветераны ФСБ оценили возможную связь между захватами заложников в Луцке и Полтаве

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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Как убивает новая украинская мифология

Мифы о подвигах древних украинцев стали крайне популярным в этой стране продуктомФото: из книги «Мифы и легенды Древней Украины»
Сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией. Но самое опасное вовсе не это – а то, что насмешка над подобными сочинениями может дорого обойтись. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Ветераны ФСБ оценили возможную связь между захватами заложников в Луцке и Полтаве

                 23 июля 2020, 13:16
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Макарова

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              «Если бы террориста в Луцке уничтожили, то истории в Полтаве не было бы. Поэтому реагировать нужно жестче», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя сообщение о том, что в Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского через день после теракта в Луцке.

              «Причинно-следственная связь между произошедшим в Луцке и сегодня в Полтаве, скорее всего, есть. Злоумышленник насмотрелся позавчерашних новостей и решил разбираться с какими-то своими проблемами таким образом», – считает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

              По его словам, действия украинских властей в Луцке можно считать неправильными. «Если бы там террориста уничтожили, то у этого мужчины в Полтаве не было бы попыток кого-то брать в заложники. Поэтому реагировать нужно жестче», – подчеркнул собеседник.

              Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в свою очередь считает, что никакой связи между историями в двух украинских городах нет. «Если в Луцке сумасшедший взял в заложники людей и выдвинул бредовые требования, то здесь мы не знаем, взял ли злоумышленник в Полтаве в заложники конкретного полицейского или первого попавшегося. Какого рода у него мотив – политический, бредовый или личный? Может быть, он взял в заложники любовника своей жены», – сказал Михайлов.

              «Я думаю, это совершенно разные вещи. Одно с другим не связано. В Луцке один сумасшедший выдвинул условия, другой сумасшедший их выполнил. Там не спецназ нужен был, там надо было приехать санитарам в белых халатах и взять его тепленького», – заключил Михайлов.

              В Полтаве мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники полицейского, после переговоров он обменял его на другого заложника – начальника угрозыска главного управления областной полиции Виталия Шияна. Спецоперация по задержанию продолжается.

              Захвативший заложника в Полтаве мужчина выехал в сторону Киева, его сопровождает полиция, заявил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

              Во вторник в Луцке – центре Волынской области – террорист захватил в заложники пассажиров автобуса и удерживал их более десяти часов, после чего сдался. В переговоры с террористом вступил президент Украины Владимир Зеленский, который, по требованию преступника, записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». Газета ВЗГЛЯД писала, что луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков.

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