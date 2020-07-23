Ветераны ФСБ оценили возможную связь между захватами заложников в Луцке и Полтаве

«Если бы террориста в Луцке уничтожили, то истории в Полтаве не было бы. Поэтому реагировать нужно жестче», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ и «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя сообщение о том, что в Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского через день после теракта в Луцке.

«Причинно-следственная связь между произошедшим в Луцке и сегодня в Полтаве, скорее всего, есть. Злоумышленник насмотрелся позавчерашних новостей и решил разбираться с какими-то своими проблемами таким образом», – считает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.

По его словам, действия украинских властей в Луцке можно считать неправильными. «Если бы там террориста уничтожили, то у этого мужчины в Полтаве не было бы попыток кого-то брать в заложники. Поэтому реагировать нужно жестче», – подчеркнул собеседник.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в свою очередь считает, что никакой связи между историями в двух украинских городах нет. «Если в Луцке сумасшедший взял в заложники людей и выдвинул бредовые требования, то здесь мы не знаем, взял ли злоумышленник в Полтаве в заложники конкретного полицейского или первого попавшегося. Какого рода у него мотив – политический, бредовый или личный? Может быть, он взял в заложники любовника своей жены», – сказал Михайлов.

«Я думаю, это совершенно разные вещи. Одно с другим не связано. В Луцке один сумасшедший выдвинул условия, другой сумасшедший их выполнил. Там не спецназ нужен был, там надо было приехать санитарам в белых халатах и взять его тепленького», – заключил Михайлов.

В Полтаве мужчина, угрожающий подорвать гранату, взял в заложники полицейского, после переговоров он обменял его на другого заложника – начальника угрозыска главного управления областной полиции Виталия Шияна. Спецоперация по задержанию продолжается.

Захвативший заложника в Полтаве мужчина выехал в сторону Киева, его сопровождает полиция, заявил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Во вторник в Луцке – центре Волынской области – террорист захватил в заложники пассажиров автобуса и удерживал их более десяти часов, после чего сдался. В переговоры с террористом вступил президент Украины Владимир Зеленский, который, по требованию преступника, записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». Газета ВЗГЛЯД писала, что луцкий террорист вскрыл беспомощность украинских силовиков.

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