Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

Пресненский суд Москвы обязал Дмитрия Шепелева выплатить родителям своей умершей гражданской жены Жанны Фриске 7 млн рублей, сообщили СМИ.

Родители обращались в Хамовнический суд с требованием взыскать с гражданского мужа умершей дочери 7,2 млн рублей – супруги Фриске считают, что эти деньги Дмитрий должен вернуть им после того, как они полностью погасили задолженность перед Русфондом, куда перечислялись благотворительные взносы на лечение певицы, передает РИА «Новости».

Было собрано 67 млн рублей, из которых не потраченной после смерти Фриске оставалась сумма в 21 млн рублей. Благотворители обещали передать ее онкобольным детям, однако на счете Жанны денег не оказалось.

Перовский суд обратил взыскание этих денег на всех законных наследников певицы: ее родителей и сына Платона. Родители Фриске погасили задолженность, но потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить Платон, вернул им треть от суммы, возвращенной фонду, за внука. Тот отказался и вместо этого потребовал взыскать с супругов Фриске 10,1 млн рублей – треть от суммы, которую они сняли вместе с процентами. Он считает, что деньги принадлежат Платону.

Иск передали в Пресненский суд, обе претензии рассматривали в одном процессе.

Шепелев предлагал родителям Фриске заключить мировое соглашение, однако они отказались.

Представитель журналиста заявил, что Шепелев был уверен, что вся сумма, собранная на Фриске, была потрачена на ее лечение, а о том, что деньги снимались за две недели до смерти актрисы, узнал уже после рассмотрения дела судом.

Ольга Фриске заявила, что снимала деньги по просьбе Жанны и передала их актрисе, чтобы она потратила по своему усмотрение.

«С декабря 2014 года Жанна была неходячей, а с марта 2015-го была в коме. Как они могли передать эти деньги Жанне, если она не могла за себя отвечать?» – заявил адвокат Шепелева.

Он уверен, что деньги родители держали у себя, так как их не нашли ни на их счетах, ни на счетах Жанны. В итоге часть долга перед «Русфондом» была погашена за счет загородной недвижимости, которая принадлежала Фриске, часть – наличными. Шепелев считает, что наличные – это те самые деньги, что были сняты в 2015 году.

«Вся ситуация возникла только потому что родители – Ольга и Владимир – сняли эти деньги. При чем здесь Платон? Это злоупотребление правом – они обогатились незаконно. Иск предъявили к ребенку Жанны за счет тех денег, что ему достались по наследству. Если хотят взыскать часть имущества Платона, то пусть вернут ему часть денег, которые ему принадлежали», – заявил адвокат Шепелева.

Суд вынес решение в пользу родителей Жанны. Мотивировка пока не оглашена.

22 февраля сообщалось, что отец Жанны Фриске Владимир подал иск к бывшему сожителю своей дочери Дмитрию Шепелеву с требованием вернуть 7 млн 211 тыс. рублей. Перед этим имущество родителей Фриске выставили на торги – они погасили долг перед «Русфондом», отдав всю сумму, в том числе часть Шепелева.

Фриске умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет после двух лет борьбы с раком головного мозга.