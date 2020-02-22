Стало известно об иске отца Жанны Фриске к Шепелеву

Отец покойной артистки Жанны Фриске Владимир подал иск к бывшему сожителю своей дочери Дмитрию Шепелеву с требованием вернуть 7 млн 211 тыс. рублей, пишут СМИ.

Иск подан в Пресненский суд столицы, пишет «Рамблер» со ссылкой на данные Telegram-канала Mash.

Издание поясняет, что когда Жанна Фриске заболела, многие частные и юридические лица переводили средства ей на лечение. В Русфонде накопилось 67 млн рублей. После кончины артистки из этих средство оставался 21 млн рублей, которые планировалось перевести на лечение онкобольных детей, однако эти деньги исчезли.

Имущество родителей Фриске выставили на торги. Они погасили долг перед Русфондом, отдав всю сумму, включая часть Дмитрия Шепелева. Теперь Владимир Фриске пытается получить эту сумму с бывшего сожителя дочери, сообщают СМИ.

Между тем «Российская газета» со ссылкой на открытые данные пишет, что Шепелев подал иск, связанный с наследованием имущества. Издание уточняет, что пока суд оставил иск без движения.

Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.