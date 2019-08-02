Разрешилась судьба миллионов, напрасно собранных на лечение Жанны Фриски

Наследники певицы Жанны Фриске вернули всю сумму долга благотворительной организации «Русфонд» - 13 млн рублей были пожертвованы гражданами на лечение артистки, но не израсходованы по назначению.

«Второго августа на счет «Русфонда» поступило 13 653 214 рублей – остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению», – говорится в сообщении на сайте организации.

Кроме основной задолженности семья исполнительницы перевела на счет благотворительной организации 60 тыс. рублей компенсации за госпошлину, оплаченную фондом.

Разногласия по поводу средств на лечение Фриске длились более двух лет. Как заявляли в «Русфонде», организация перевела на счет певицы 25 млн рублей, которые были собраны на шоу «Пусть говорят». Однако в отчете о доходах говорилось только о четырех млн рублей.

Родные артистки отказались представить подтверждение, что пожертвования пошли на оплату медицинских услуг. В 2017 суд постановил взыскать с родителей Фриске в пользу «Русонда» почти 22 млн рублей.