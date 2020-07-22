Собянин уволил главу департамента образования Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым освободил Исаака Калину от должности руководителя департамента образования и науки. Он занимал этот пост с 2010 года. На его место назначен Александр Молотков.

«Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу», – передает РИА «Новости» текст указа Собянина.

Новым руководителем назначен Александр Молотков, который был заместителем Калины.

«В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. No 65 «О Правительстве Москвы» назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы», – говорится в указе.

Калина был назначен главой департамента образования в ноябре 2010 года.