Авиаэксперт назвал плюсы и минусы создания увеличенной версии SSJ-100

Увеличение самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) ухудшит его летно-технические характеристики, но зато авиакомпаниям будет удобно его использовать, заявил газете ВЗГЛЯД глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) решила увеличить самолет SSJ-100, при этом реализовать проект возможно будет только через несколько лет. На данный момент рассматриваются следующие варианты комплектации: на 115, 120, 125, 130 и 140 пассажирских мест.

«Увеличенная версия, несомненно, нужна. Изначально, когда Sukhoi выиграл конкурс Минпромторга на создание регионального самолета, речь шла не об одном, а целом семействе самолетов разной размерности. Где-то нужны лайнеры поменьше, а где-то побольше, в зависимости от пассажиропотока. И авиакомпаниям очень удобно оперировать универсальным семейством, когда один и тот же пилот может сегодня полететь на маленьком самолете, а завтра на среднем или большом», – говорит Гусаров.

Соответственно, у самолетов одной серии, но разных модификаций одна система технического обслуживания, а также одни и те же запчасти, объясняет эксперт.

Он рассказывает, что подобной тактикой пользуются во всем мире. Например, авиастроительная компания Airbus сначала создала самолет A320, после чего сделала его версию поменьше и побольше. Также несколько модификаций лайнеров в семействе Boeing 737.

«Разговор создания удлиненной версии SSJ-100 идут уже очень давно, обещания давались еще в начале прошлого десятилетия. Но они оказались пустыми, потому что, к сожалению, создатели этого самолета совершили ошибку: лайнер сделали настолько оптимизированным по всем параметрам, что взять и просто существенно удлинить или укоротить его невозможно», – рассказывает Гусаров.

Эксперт поясняет, что если, например, попробовать «растянуть» воздушное судно хотя бы на 30% (до 130 мест), то придется переделывать крыло, а также предстоит заменить двигатели (на такую железную птицу потребуются более мощные) и, возможно, шасси. Гусаров уверен, что для такой задачи придется попросту перепроектировать весь самолет, а значит, он уже не будет состоять «в семействе», а станет другой самостоятельной моделью.

«До 115 кресел его увеличить, в принципе, еще получится. В это я поверю. Но это, по сути, сократит дальность полета, потому что мощности двигателей не будет хватать. То есть ухудшатся его летно-технические характеристики», – подытожил Гусаров.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил возобновить производство пассажирского самолета Ту-334, который был разработан в 90-х годах, но в серийное производство так и не пошел. Такой авиалайнер, по его мнению, мог бы использоваться на внутренних рейсах вместо «проблемного» SSJ-100.