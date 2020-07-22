Мишустин поручил оперативно ввести в правовое поле работу в дистанционном режиме

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей.

«Сейчас нам нужно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, будь она временной или постоянной. Предстоит также уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей», – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Мишустин также отметил, что правительство поддерживает законопроект депутатов и сенаторов о корректировке норм Трудового кодекса. «Считаю эту инициативу своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он отметил, что на портале «Работа в России» со следующего года появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. «Также можно получить дополнительное профессиональное образование на базе Worldskills Россия. Это будет доступно не только выпускникам, но и уже работающим гражданам», - сказал премьер.

Премьер добавил, что в России не собираются отказываться от традиционных форм обучения, потому что компьютер не заменит живого общения учителя и ученика.

«Сейчас уже идет подготовка к новому учебному году. Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению. Создать качественный контент. И сформировать нормативную базу для цифровой образовательной среды», – сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Мишустин отметил, что спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется. Причем дополнительное образование онлайн стало популярным у людей всех возрастов.

«Подчеркну – это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению. Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации», – пояснил Мишустин.