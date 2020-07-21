В России испытали экспериментальную установку по вызову дождя

В Ставропольском крае прошли первые испытания экспериментальной установки, которая нагревает облака для выпадения дождя, сообщил Северо-Кавказский федеральный университет.

«Применение специальных реагентов для вызова искусственных осадков обходится дорого, поэтому на Ставрополье и в других регионах в настоящее время этот способ не применяется на постоянной основе. В качестве альтернативы изучается возможность стимуляции роста облаков с помощью наземных мощных тепловых источников. Последние создают тепловую струю, которая воздействует непосредственно на существующие облака», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости».

Над проектом работают ученые из Москвы, Нальчика, Ставрополя и ОАЭ. Московские исследователи занимались созданием самой установки, физики из Ставрополя – расчетом параметров струи.

«Чтобы этот метод сработал, струя должна подняться до нижней границы конвективного облака, то есть на высоту примерно три-четыре километра от земли. По нашим расчетам, для этого температура струи должна превышать температуру окружающей среды на 10-20 градусов. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным», – пояснил профессор кафедры общей и теоретической физики СКФУ, специалист в области физики облаков и атмосферы Роберт Закинян.

По его словам, необходимо, чтобы было соблюдено важное условие. «Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах», – сказал Закинян.

Новый метод вызова искусственных осадков будет дешевле аналогов, утверждают ученые. «Ученые уже провели первые испытания экспериментальной установки на полигоне в Буденновске, работа над проектом продолжается», – заключили в вузе.

Отметим, что в ряде российских регионов в этом году установилось рекордно жаркое лето, что привело к нехватке воды. В некоторых городах на юге России воду подавали по графику. В Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. Кроме того, в Крым направили уникальный российский самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков.