Британская полиция собралась запретить термины «исламисты» и «джихадисты»

Полиция Великобритании рассматривает возможность отказа от терминов «исламист» или «джихадист» из соображений политкорректности, пишут британские СМИ.

Предлагается заменить эти термины на «терроризм на почве веры», «террористы, злоупотребляющие религиозными мотивами» и «приверженцы идеологии Усамы бен Ладена», сообщает Daily Mail.

Нынешняя официальная терминология, как считают в полиции, подпитывает «негативное восприятие, стереотипы, дискриминацию и исламофобию». Об этом говорилось на онлайн-конференции, на которой выступил помощник комиссара Нил Басу, глава контртеррористической полиции.

Отметим, что взрывы в Лондоне в 2005 году и нападения у Вестминстера и «Манчестер Арены» в 2017 году были официально классифицированы как «исламский терроризм».

Эксперт аналитического центра по борьбе с экстремизмом Quilliam Дэвид Тоуб заявил, что отказ от этих терминов может оказать пагубное влияние, так как люди «не любят чувствовать, что им говорят только частичную правду».

«Существует серьезная проблема с исламистским терроризмом. Использование любого термина, скрывающего этот факт, может нанести ущерб общественному доверию к полиции», – заявил он.