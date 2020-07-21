Киевский историк заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об «украинском происхождении» богов и пророков. Цитаты из его книги «Славные предки украинцев» опубликовал в Сети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский опубликовал цитаты в Facebook. В аннотации к изданию говорится, что это не украинцы молятся чужим богам и святым, а упомянутыми в древних текстах «богами и пророками были предки украинцев».

«То же самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история», – заявляет Поддубный.

Также он утверждает, что Ноев потоп случился именно на территории современной Украины, откуда, по его мнению, возродилась жизнь на земле. По мнению историка, украинский народ имеет «по меньшей мере трехтысячелетнюю историю».

Отметим, что Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм.

Например, украинские власти уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие.

Также Украина возложила на Советский Союз, частью которого была, ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Там заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

Эти заявления направлены на разработку определенного национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.