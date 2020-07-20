Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,03%, до 71,8475 руб., курс евро – на 0,38%, до 81,89 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.

Однако затем курсы валют перешли к росту. Так, доллар вырос на 0,39% и достиг уровня 72,1525 руб., превысив 72 руб. впервые с 7 июля. Евро увеличился до 82,5975 руб. (+0,48%), передает ТАСС.

По данным на 10.12, доллар растет на 0,15%, до 71,98 руб., евро - на 0,2%, до 82,37 руб.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД