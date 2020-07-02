Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в четверг утром опустился на 63 копейки – до 70,65 рубля, курс евро снизился на 37 копеек, составив 79,64 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 42,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».