Медведева выразила соболезнования семье Александровской

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выразила соболезнования близким скончавшейся российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье», – написала Медведева в своем Instagram.

Тренер Александровской Андрей Хекало сообщал, что у спортсменки в 2020 году случались приступы эпилепсии, из-за которых она была вынуждена прекратить занятия.

В субботу СМИ сообщили о гибели чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской. По данным прессы, девушку нашли мертвой в Москве. На происшествие уже отреагировали в Международном союзе конькобежцев (ISU).