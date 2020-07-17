Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» якобы наносит вред Европе и США, строительство проекта еще можно остановить, считает бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Я бы остановил трубопровод. Но он пока и не завершен. Возможно, его все же еще можно остановить», – заявил он в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Болтон полагает, что проект якобы «наносит вред Европе и Соединенным Штатам».

На вопрос о том, что руководит действиями Вашингтона, направленными против «Северного потока – 2» – стремление продавать в Европе свой сжиженный природный газ или опасения, что Германия и ЕС попадут энергетическую зависимость от России, – Болтон заявил, что «и то и другое». «Трамп постоянно говорил о санкциях, но в конечном итоге не ввел их», – передает его слова РИА «Новости».

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства относительно проекта не изменилась. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Представители республиканцев и демократов в американском Конгрессе поддержали дополнительные санкции против российских газопроводных проектов.

Стоит отметить, что Вашингтон на данный момент не собирается вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока». Госдепартамент США объяснил, что введет эти санкции в случае, если сочтет это целесообразным.