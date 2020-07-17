Стало известно, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вы знаете, навряд ли. Единственное, будет, по всей видимости, исключение – это, естественно, у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы», – ответил Гинцбург на вопрос, будут ли группы людей, которым не подойдет вакцина от COVID-19.

По словам ученого, любая вакцинация – это стресс для иммунной системы, от которого может обостриться хроническое заболевание. Людям с такими болезнями перед вакцинацией необходимо консультироваться с врачом-иммунологом, передает слова Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром Гамалеи, показывают хорошие результаты.

Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа.

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