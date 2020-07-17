США заявили о зависти России к «успешной Грузии»

Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан в пятницу заявила, что Россия «с трудом мирится с тем, что у ее соседа Грузии есть история успеха». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает телекомпания «Имеди», посол считает, что именно поэтому Россия «пытается подорвать прогресс, которого достигла Грузия».

«Грузия достигла очевидного прогресса в здравоохранении, образовании, безопасности, экономике, демократическом развитии. Это успех», – заявила Келли Дегнан. Она отметила, что «США на разных направлениях почти 30 лет сотрудничают с Грузией».

В 2019 году отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя.

Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.

На фоне антироссийских протестов в Грузии президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.