Гендиректора «Зенита» наказали за сравнение матча со «Спартаком» с половым актом

Российский футбольный союз (РФС) выписал штраф гендиректору «Зенита» Александру Медведеву за его слова в адрес ФК «Спартак».

После победы «Зенита» над «Краснодаром» игроки петербургского клуба в раздевалке сымитировали половой акт, видеозапись которого попала в соцсети. Медведев назвал действия футболистов возможным сценарием предстоящего матча «Зенита» против «Спартака».

Медведева оштрафовали на 200 тыс. рублей, сообщается в телеграм-канале РФС. На 300 тыс. рублей оштрафован гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе за неприличный жест в адрес фанатов команды, на 100 тыс. – главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, раскритиковавший РПЛ.

В декабре комитет по этике РФС отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности, а также наложил на него штраф в размере 1 млн рублей за оскорбление судей.