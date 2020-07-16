Луну «омолодили» на 100 млн лет

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 млн лет позже, чем предполагалось, рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

«Сейчас ведется много расчетов, много споров. И все лучше мы понимаем это интереснейшее время. Буквально несколько дней назад вышла очень интересная статья, которая оценила время, за которое верхняя кора Луны, которая представляла собой океан, застыла. Оказалось, это время дольше, чем ученые представляли раньше. Луна помолодела примерно на 100 млн лет. И теперь самая строгая оценка, что Луна сформировалась 4 млрд 425 млн лет назад», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также раскрыл подробности своего исследования, согласно которому такой вывод сделали ученые Университета Мюнстера в Германии. Они выяснили, что для полного затвердевания поверхности Луны потребовались 200 млн лет, а не 35 млн лет, как считалось раньше.

Также ученый напомнил, что существует две версии образования Луны – формирование вместе с Землей из общего протопланетного диска или после столкновения Земли с планетой Тейя, размером с Марс.

Ранее сообщалось, что согласно новой математической модели, разработанной учеными из Немецкого аэрокосмического центра и Университета Мюнстера, возраст спутника Земли составляет 4,425 млрд лет, что на 85 млн лет меньше, чем предполагали ученые ранее.

Напомним, в мае российские ученые подтвердили на моделировании, что Луна могла возникнуть параллельно с Землей, а не в результате столкновения нашей планеты с небесным телом.

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